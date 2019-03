Ladri entrano in municipio e portano via l'incasso dell'Anagrafe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - I ladri colpiscono addirittura negli uffici comunali. Ma gli investigatori hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E’ successo a Gabicce, nel municipio di via della Vittoria, e precisamente all’anagrafe. Hanno forzato la porta del piano e sono penetrati all’interno dirigendosi alla cassa dell’ufficio. E hanno prelevato ben 1500 euro in contanti circa. Il furto è stato denunciato dal Comune di Gabicce ai carabinieri della stazione locale che sono intervenuti per i rilievi del caso.