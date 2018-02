Derubata dell'orologio in strada per l'astuzia di una falsa dottoressa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si è avvicinata a una donna con la scusa di presentarsi come sostituta del medico di base, ma la sua intenzione era di derubarla e di sottrarle l'orologio di valore che portava al poso.E' successo intorno alle 17.30 di domenica a Pesaro, in strada, vicino alla chiesa del porto. La falsa dottoressa si è presentata con modi gentili e portamento elegante indossando una pelliccia.Con toni affabili e cordiali, insistendo sulla necessità di sottoporsi a delle analisi preventive, l'elegante sconosciuta ha vinto la diffidenza della vittima finchè, notando l'orologio, con una mossa fulminea è riuscita a toglierglielo e a scappare.La derubata ha presentato una denuncia al comando dei carabinieri di Pesaro. In passato altre finte dottoresse erano state segnalate a Soria e a Vismara.