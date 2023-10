Urbania, il giorno del dolore: il funerale di Mattia Tancini, morto a 19 anni in un incidente stradale. «Non dimenticatelo mai». Le foto

URBANIA - Dolore, lacrime, emozioni per il funerale di Mattia Tancini, il 19enne morto alle 3.30 di domenica in un incidente stradale avvenuto sulla statale che collega Urbania a Sant'Angelo in Vado. L'addio è stato officiato nella cattedrale di Urbania alle 15. Un'ora prima il corteo funebre era partito dall'obitorio dell'ospedale di Urbino. Una lunga giornata di dolore conclusa al cimitero dell'Ulivo di Fano dove la salma del giovane è stata poi cremata.

Tanti i giovani presenti, impietriti dalla sofferenza di aver perso un amico dopo una bella serata trascorsa insieme in un ristorante.

Commovente l'omelia del prete. La compagna del padre (i suoi genitori erano separati) ha parlato del suo sorriso e della sua eleganza innata, invitando tutti a non dimenticarlo ma a farlo vivere nel ricordo di ciascuno. Erano presenti, in segno di solidarietà e affetto verso la famiglia, le società calcistiche del Peglio, dove milita il fratello Alessandro di 23 anni, e dell'Urbania dove Mattia ha giocato nelle giovanili fino a tre anni fa, negli allievi.