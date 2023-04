FOSSOMBRONE - L’investimento ammonta a 115mila euro. Finalmente iniziano i lavori, si aspettano solo condizioni meteo favorevoli, per la sistemazione e ristrutturazione del cimitero della frazione di Montalto Tarugo a Fossombrone. «Nel nostro Comune esistono 10 cimiteri, di cui 9 già restaurati - si legge in una nota della giunta comunale - l’ultimo nel 2010 è stato quello di San Piero in Tambis. Adesso bisogna intervenire a Montalto Tarugo come da impegni presi da questo esecutivo. Nel bilancio previsionale sono state stanziate le risorse necessarie per la messa in sicurezza del muro di recinzione ormai in condizioni fatiscenti da anni, dei loculi e della cappella interna».

La giunta Pelagaggia



E’ il caso di ricordare che nel periodo 2011-2016 la giunta Pelagaggia aveva investito molto nella sistemazione strutturale di molti dei cimiteri. L’unico rimasto in condizioni per nulla dignitose per i defunti e per i propri parenti era stato quello in cui si interviene oggi.

A luglio dell’anno scorso «l’amministrazione comunale ha provveduto anche alla sistemazione della cappella presso il cimitero del capoluogo per 50mila euro. Nuovi loculi dovranno essere costruiti nel cimitero del capoluogo in via Santissima Annunziata, accanto alla chiesa omonima, di proprietà del Fondo edifici del culto che venne edificata nel 1710 dove sorgeva la precedente del 1466 poi demolita. La notizia dei giorni scorsi, altro dato consolante, è che 350mila euro sono stati ottenuti dal Pnrr per la sua messa in sicurezza. Restando in tema di cimiteri interventi sono stati preannunciati anche per quello della frazione di Calmazzo in modo da arrivare ad una situazione generale in grado di garantire servizio e decoro adeguati.



Sensibilità per i defunti



«La giunta Berloni - sottolinea il comunicato - ha dimostrato sin dal suo insediamento particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei cimiteri in quanto sinonimo di rispetto e civiltà. Si può essere credenti oppure no, ma chiunque onora e commemora i propri morti». Con la dovuta accortezza è giusto rilevare che non esistono cittadini di serie A e di serie B come purtroppo è successo nel passato più o meno recente. Lo stato di degrado mostrato dalla foto deve rimanere solo un brutto ricordo per Montalto Tarugo. La giunta chiede ai cittadini di segnalare disfunzioni o emergenze.