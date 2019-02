Un figlio d'arte in granata: Christian Maldini firma per l'Alma Juventus Fano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Un nome di tutto rispetto nel mercato del Fano: arriva in granata Christian Maldini, difensore centrale figlio di Paolo, grande exa campionta del Milan e della Nazionale ed ora dirigente della società rossonera."La società Alma Juventus Fano 1906 - si legge in una nota del club - comunica di aver acquisito a titolo definitivo fino al 30 Giugno 2019 i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Christian Maldini.Maldini è un centrale di difesa classe 96’ cresciuto nel settore giovanile dell’A.C.Milan. Nella stagione 2016/2017 passa alla Reggiana che lo gira in prestito all’Hamrum Spartans nella premier league maltese per poi terminare l’annata in serie D con la Pro Sesto. Dopo aver militato lo scorso anno in serie C con il Racing Fondi ha iniziato questa stagione con la maglia del Pro Piacenza 1919 dove ha collezionato 10 presenze mettendo a segno un gol".