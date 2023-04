​M ONTE PORZIO -Tanti auguri a Michelina, la sarta di Monte Porzio che il 14 aprile ha festeggiato 102 anni. Ha affrontato e superato una guerra mondiale , la povertà che si toccava con mano negli anni durissimi durante e dopo la seconda guerra mondiale e in seguito a tante vicende personali e familiari anche la pandemia di Coronavirus .

«Come ci si sente a questa età? Prego tantissimo, come mi aveva insegnato mia nonna che da piccol e tutti i giorni ci portava con le sorelle al crocefisso», dice Michelina Testaguzza, nata e cresciuta nella cittadina cesanense , che ora da vedova vive sola .

Allegra e socievole

D’umore socievole, allegra, quando vuole prepara da mangiare anche da sola ; tra i suoi piatti preferiti ci sono gli spaghetti al tonno, con alici e capperi. Non ha mai fumato sigarette, cibo sano e vita salutare la ricetta semplice con una fede incrollabile. «Quando il parroco don Mauro è passato per portarmi la comunione mi ha chiesto se volevo confessarmi. Ho risposto: “Prego tutto il giorno, non voglio male a nessuno e cerco di voler bene a tutti, non ho bisogno di confessarmi”. Guardo un po’ di televisione, seguo i programmi di intrattenimento. A carnevale mi sono divertita a cucinare i dolci tipici come le cresciarelle, mi pare ci ho messo quindici uova».

Michelina ha riportato una brutta caduta pochi anni fa, poco prima dell’inizio della pandemia, ma si è poi prontamente ripresa tornando a casa dopo l’intervento a Fano e il periodo di riabilitazione all’ospedale di Pergola. Ha trascorso le settimane più difficili quando poteva venirla a trovare solo il parroco della cittadina e qualche parente stretto. Adesso che ha compiuto 102 anni è stata anche al supermercato a fare la spesa.

La commozione per il passato

«Sono felice, ogni tanto penso al passato, mi scende qualche lacrima e poi tutto passa. Mi dispiace che ha chiuso il bar qui vicino casa, era bello vedere i giovani in strada che uscivano e si vedevano la sera. Mio padre era emigrato in Belgio quando io avevo 5 anni ed è tornato quando ne avevo 19», ha aggiunto Michelina, che si è sposata giovanissima con Terzo Testaguzza, che le ha dato tre figli: Riccardo e Vanni che vivono in Canada e Lauretta, quest’ultima venuta a mancare qualche anno fa.

A 80 anni il primo volo aereo