San Marco, i 100 anni dell’asilo: le suore al servizio della città. Stasera il dibattito

FANO La presenza a Fano delle suore di San Marco data 100 anni. Dopo un secolo, da quando si insediarono e iniziarono la loro attività, sono sempre lì, nel loro piccolo istituto dove si dedicano all’educazione dei bambini, annesso alla chiesa omonima. E’ un centenario ricco di piccole storie che possono riassumersi in una grande missione, quella di gestire una scuola materna dedicata alla formazione umana, civile e religiosa di tanti bambini che si è protratta nel mezzo di alterne vicende che hanno visto la popolazione della città passare da poco meno di 30.000 abitanti agli attuali 60.000.



Le francescane missionarie



Si tratta delle suore francescane missionarie di Gesù Bambino, fondate da Maria Giuseppa Micarelli.

Furono invitate a venire a Fano da don Luigi Baiocchi, proprio per aprire una scuola materna che da una parte si dedicasse alla realizzazione di un progetto pedagogico fondato sui valori della pace, della solidarietà e del rispetto reciproco, dall’altra desse un aiuto alle famiglie i cui genitori erano impegnati in attività lavorative. Ben presto l’attività educativa si arricchì anche di un doposcuola e molti bambini ebbero i primi rudimenti della loro educazione proprio dalle suore di San Marco. Oggi gli alunni sono una quarantina, accolti dalle sorelle e dalle tre insegnanti laiche.

La scuola, opera come una piccola comunità indipendente: ha una sua economa, la cuoca, personale di portineria, la segreteria, personale impegnato nelle pulizie della struttura. Un piccolo mondo insomma, che ha lo scopo di far sentire i piccoli alunni accolti e amati. La città si stringe con grande affetto attorno a questa piccola comunità monacale che svolge un compito importante. Per l’occasione questa sera alle 21 si terrà nella sala del Gonfalone una tavola rotonda che vedrà il sindaco Massimo Seri, alcuni assessori e personalità religiose, come padre Marzio Calletti, frate minore cappuccino, la madre generale suor Lilia Agnese Contini, e il vescovo Andrea Andreozzi, affrontare temi legati al cammino religioso ed educativo che le suore di San Marco hanno compiuto in questi cento anni al servizio di tutta la comunità.



I festeggiamenti del centenario continueranno domani alle 16.30 nella chiesa di San Paterniano dove alla presenza delle autorità verrà celebrata l’eucaristia da parte del vescovo Andreozzi. A seguire nel chiostro un momento conviviale.