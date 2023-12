FANO - Il grazie di Fano ai cittadini che si sono impegnati per il bene della comunità. Questo è “cuore comune” l’evento creato dall’Amministrazione Comunale, a nome di tutta la città, per premiare le persone che si sono dedicati in modo particolare al servizio degli altri. E’ stato il sindaco Massimo Seri a voler svolgere questo atto che trae dall’anonimato delle persone umili che fino ad oggi si sono impegnate nel volontariato senza pretendere nulla, se non un sorriso o magari un abbraccio dalla persona che è stata aiutata.

Di queste ce ne sono tante e tra le segnalazioni ricevute la scelta non è stata facile.

La selezione

Dopo che tra le segnalazioni pervenute dalla stessa cittadinanza, una commissione rappresentativa di varie fasce della popolazione ha selezionato 6 nominativi di persone e 2 associazioni, l’altra sera al teatro della Fortuna si è svolto l’evento della consegna del premio. Presenti il sindaco con tutti i suoi assessori e il vescovo Andrea Andreozzi, piacevolmente colpito dalla manifestazione, le cui parole chiave sono state: dedizione, solidarietà e altruismo. La prima a essere premiata è stata Teresa Nannini, moglie di Italo, co-fondatrice de l’Africa Chiama, un’organizzazione che si è estesa a livello nazionale con l’obiettivo di aiutare, ma non solo, le popolazioni africane più povere. Lei di carattere schivo ed introverso, lui aperto, espansivo, socievole, compiuto il primo viaggio in Africa, hanno condiviso lo scopo della loro vita, portare sollievo a chi si trova in difficoltà. L’ultima realizzazione è stata il Centro Natalità in Zambia che consente alle partorienti di mettere alla luce i loro figli in sicurezza.

E’ stato poi premiato Aurelio Gennari, componente del Cb Club Enrico Mattei, impegnato nella Protezione Civile come volontario che tutela la sicurezza degli alunni e delle loro famiglie nell’attraversamento di viale Gramsci tratto urbano della statale Adriatica, nei pressi della scuola elementare Corridoni. Il premio Cuore Comune è stato quindi attribuito anche a Nadia Ben Hassen una giovane araba di religione mussulmana che presta servizio come volontaria nell’Ufficio Pastorale diocesano Migrantes. Il suo impegno è quello di promuovere la conoscenza del mondo arabo specie contro gli stereotipi delle donne. Altro premiato è stato Luciano Poggiani, fondatore dell’Argonauta, del Centro Didattico Ambientale di Casa Archilei, studioso della fauna e della flora locale, grande divulgatore scientifico. Quindi è stata scelta una coppia di volontari operanti nella parrocchia di Ponte Sasso, Mario Boschini e Laura Giancarli, entrambi educatori e sostenitori dei valori dell’oratorio. E infine un allenatore sportivo, Gabriele Battistelli “maestro di vita” operante nel Centro Sportivo Italiano.

I gruppi

Le due associazioni premiate sono state l’Agfi rappresentata da Francesca Busca che si dedica alla integrazione dei disabili e l’Avis presieduta da Giuseppe Franchini. Momenti di spettacolo sono stati offerti dal duo Elisa Ridolfi e Andrea Alessi e dai comici del San Costanzo Show.