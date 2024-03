Fano, pauroso scontro nella notte: una ragazza trasportata all'ospedale di Torrette

FANO Pauroso schianto questa notte (9 marzo) alla periferia di Fano con due mezzi coinvolti e altrettanti feriti di cui una ragazza, apparsa in serie condizioni ai soccorritori tanto da deciderne il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette.

La dinamica

A quanto si è potuto apprendere l’incidente, per cause in corso di accertamento, è successo a Cuccurano, lungo la vecchia Flaminia, all’altezza della farmacia dove intorno alle 4.15 due mezzi, che provenivano da direzione diverse, si sono scontrati frontalmente. Tra i veicoli coinvolti c’era anche una minicar.

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Fano per liberarla. La giovane è rimasta sempre cosciente anche se per la gravità dei traumi riportati si è preferito ricoverarla ad Ancona. La sua prognosi è riservata ma fortunatamente non è pericolo di vita. Lievemente ferito il conducente del secondo mezzo, un 50enne fanese che è stato portato dal 118 all’ospedale Santa Croce. Sul posto, per gli accertamenti sulla dinamica, sono intervenuti i carabinieri di Marotta. I vigili del fuoco hanno lavorato fino all’alba per rimuovere i mezzi dalla sede stradale che per tutto il tempo delle operazioni è rimasta chiusa al traffico.