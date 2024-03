Ancona, violenza sessuale e materiale pedopornografico: dovrà scontare oltre 6 anni di reclusione. In manette un 55enne

ANCONA I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno condotto in carcere un uomo di 55 anni per via di un ordine di carcerazione emesso nella giornata di ieri (8 marzo).

Il precedente

L’uomo era stato già arrestato in flagranza il 21 maggio 2020 quando, a seguito dell’esecuzione di una perquisizione delegata per il reato di violenza sessuale aggravata, lo stesso veniva trovato in possesso di ingente materiale pedopornografico, oltre a materiale comprovante il reato per cui si procedeva. In tale circostanza veniva anche rinvenuto copioso materiale foto e video riproducente torture fetish e non fetish, nei confronti di animali anche di grossa taglia. Stando alla condanna inflitta l’uomo deve espiare 6 anni e 4 giorni di reclusione con pagamento di 3.894,00 euro di multa. Nei confronti dello stesso sono state disposte anche una serie di pene accessorie.