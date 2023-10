FANO Due sezioni di asilo nido, in totale 30 posti per i bambini e le bambine di Cuccurano e Carrara. In più altri 100 posti per la scuola dell’infanzia. È stata posata la prima pietra del nuovo polo scolastico da 0 a 6 anni, che i tempi di consegna prevedono pronto fra un anno e mezzo. La cerimonia ieri mattina in via Dubcek a Cuccurano, a pochi metri dalla scuola primaria che l’amministrazione fanese ha inaugurato nel settembre 2021.

I vantaggi

«Apprendere in una scuola moderna, innovativa e con tutte le strumentazioni necessarie, permette ai bambini e alle bambine di esprimere in modo migliore il talento», ha detto il sindaco Seri, che aveva davanti a sé un pubblico composto da insegnanti, scolaretti e scolarette della vicina elementare. Alla prima pietra è stata abbinata una pergamena, firmata dal primo cittadino insieme con gli assessori Barbara Brunori e Samuele Mascarin, che racconta la genesi del futuro edificio. Nei due plessi per la fascia di età 0-6 sono inoltre previste una biblioteca, che nel pomeriggio sarà aperta al quartiere, una cucina da 400 pasti e una sala della refezione con 180 coperti.

«Nelle prossime settimane – ha affermato Mascarin, assessore comunale ai servizi educativi – prenderanno il via anche i cantieri per i nuovi asili nido a Vallato e Bellocchi, sempre finanziati da risorse Pnrr. Ancora una volta il Comune di Fano investe sui servizi educativi come leva per il cambiamento della città». È previsto che entro il mese siano effettuati gli interventi per sistemare il perimetro della nuova area scolastica, mentre a novembre dovrebbe iniziare il lavoro alle fondamenta del nuovo edificio, co-finanziato con risorse sia dell’ente locale sia attinte dal piano Pnrr. L’investimento complessivo «ammonta a 5 milioni e 430.000 euro», ha specificato Brunori, assessore comunale ai lavori pubblici, per poi aggiungere: «Ci saranno sei nuove aule, due dedicate alla fascia 0-3 e altre quattro per la scuola materna. La peculiarità sta nel connubio con l’ambiente: aule verdi, bassissimo impatto energetico. La sostenibilità è infatti un’altra delle principali prerogative». Bambini e bambine dalla diversa età avranno inoltre a disposizione un’area esterna, dove giocare insieme. L’impegno per i soli lavori è di poco inferiore a 3 milioni e 600.000 euro. Alla cerimonia di ieri mattina ha partecipato la giunta comunale quasi al completo. Tra le altre cose l’assessore Mascarin ha sottolineato come le due sezioni di asilo nido saranno un servizio pubblico del tutto nuovo per l’area di Cuccurano e Carrara, che al momento ne è sprovvista.

Gli impegni

Iniziando il suo intervento il sindaco Seri si è invece soffermato su due concetti in particolare: «Il primo riguarda l’impegno mantenuto. Lo è la posa della prima pietra nell’area di un nuovo polo scolastico, che l’attuale amministrazione comunale si è prefissa come priorità fin dall’inizio del suo mandato. L’altro concetto è l’equità, la garanzia di pari opportunità nel diritto allo studio per tutti i bambini e per tutte le bambine di Fano. Studiare in una scuola nuova, quindi più moderna e più attrezzata, offre opportunità di crescita migliore rispetto a un edificio con spazi ridotti e minore strumentazione didattica».