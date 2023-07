Fano, vede le biciclette attraversare e perde il controllo della Vespa: ragazzo e ragazza all'ospedale

FANO - Vede le biciclette che attraversano, perde il controllo della Vespa su cui viaggia insieme ad una ragazza: entrambi all'ospedale dopo una brutta caduta.

L'incidente è avvenuto intorno all'una della notte scorsa a Fano in via Buozzi, nei pressi della rotatoria del Pincio. Il conducente percorreva via Buozzi in direzione Pesaro-Fano quando, giunto all'altezza dell'attraversamento pedonale subito prima della rotatoria perdeva il controllo del mezzo, vedendo persone con la bicicletta che stavano attraversando in direzione mare-monte. La Vespa finiva a terra e rimanevano ambedue feriti, conducente e passeggera. Sul posto oltre alla Polizia Locale che ha effettuato i rilievi, 2 ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco, che erano di passaggio e si sono fermati in ausilio.