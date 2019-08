Furioso con la moglie assedia la casa della nuora e aggredisce i carabinieri

di Osvaldo Scatassi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Uomo avvisato mezzo salvato, dice il vecchio adagio che però non è valso per un quarantenne originario di Torre Annunziata, arrestato ieri notte in via Roma a Fano per resistenza a pubblico ufficiale dopo una furibonda lite con la moglie.La donna aveva deciso di trasferirsi dalla sorella per evitare ulteriori complicazioni, giusto il tempo di far sbollire il consorte: spiegano invece i carabinieri che il campano ha insistito con urla scomposte e con atteggiamenti aggressivi, nonostante tre distinti tentativi di riportarlo alla calma. Nell'ultimo dei tre assalti ha rotto una finestra ed aggredito i carabinieri.