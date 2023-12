FANO - L’alleanza di campo largo esce dalla scena elettorale fanese. È tramontata l’ipotesi di un accordo politico tra il gruppo dei progressisti e l’attuale maggioranza di centrosinistra: l’incontro post natalizio non si farà. L’ha chiarito un messaggio diffuso ieri su Facebook dal segretario locale di M5s, Andrea Serafini.

APPROFONDIMENTI IL CONFRONTO Sul terzo mandato i sindaci marchigiani si spaccano: «Serve». «Macché». E' un dibattito aperto

Rifiutato l'incontro

«Leggo sulla stampa locale – ha argomentato Serafini – che gli esponenti politici del centrosinistra fanese vorrebbero incontrarci tra Natale e Capodanno. Ringrazio per la premura con cui vorrebbero spiegarci le ragioni delle loro autonome scelte in merito ai candidati sindaco, che ci hanno comunicato a mezzo stampa, ma sotto le festività natalizie il sottoscritto preferisce stare con la famiglia piuttosto che con Renato Claudio Minardi e Massimo Seri. Pertanto, a mezzo stampa, rispondiamo porgendo sentiti auguri di Buon Natale a tutti loro». Ancora più esplicito il passaggio su un appuntamento politico previsto dopo le Festività: «Il Movimento 5 Stelle e i componenti dell’intesa progressista per Fano 2050 inviteranno a un incontro le forze politiche che avranno deciso di non partecipare alle primarie degli assessori, nell’intento di continuare ad allargare l’intesa nell’interesse dei cittadini di Fano, ove ce ne fossero le condizioni programmatiche».

La replica a Giacomoni

E sempre a proposito di M5s, il gruppo consiliare fanese ha rintuzzato l’attacco rivolto alla consigliera regionale Marta Ruggeri dalla capogruppo Pd, Agnese Giacomoni. Un’uscita in tema di azienda per i servizi alla persona, definita «strumentale e parziale», che evidenzia il «forte nervosismo dei minardiani». Ecco il punto della questione secondo il gruppo dei 5 Stelle. La corrente legata all’attuale segretario locale del Pd è «preoccupata che qualcuno nel centrosinistra possa fare il nome di Marta Ruggeri come figura autorevole che possa rappresentare la candidata sindaca unitaria. D’altronde è un’opzione cui sarebbe difficile dire di no, visto che in città è diffusa la consapevolezza che potrebbe vincere anche al primo turno, ed è l’unica candidatura davvero temuta dalla destra».

La previsione sfavorevole

Come dire che la carta giusta è stata stracciata dal Pd. L’intervento dei pentastellati conclude che «il Partito democratico ha ormai ampiamente dimostrato di non essere disposto a fare autocritica sulle politiche sbagliate degli ultimi anni e di concepire gli alleati come semplici portatori d’acqua. Ci penseranno i fanesi ad aprirgli gli occhi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA