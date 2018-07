Una grossa chiazza gialla compare â€‹in mare: fuggi fuggi tra i bagnanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Una macchia giallastra ha invaso ieri intorno alle 11 un braccio di mare davanti alla spiaggia di Torrette, generando allarme tra i bagnanti subito invitati a uscire dall’acqua a titolo precauzionale. La preoccupazione è rientrata nelle ore successive, quando il personale dell’ufficio comunale all’Ambiente ha accertato che la macchia in veloce espansione era stata provocata da una perdita di acqua pulita dal serbatoio Aset lungo la strada provinciale Orcianese, a Fano tra l’abitato di Tombaccia e l’impianto di tiro a volo a Monteschiantello. L’incidente si è verificato durante alcuni lavori di manutenzione all’impianto. Trattandosi di acqua pulita, che dalla collina ha trascinato al mare un po’ di terreno, non è stata necessaria l’ordinanza per proibire la balneazione, anche se per cautela numerosi bagnanti si sono allontanati dalla zona.