FANO - Un investimento da 8 milioni per sanare la vistosa ferita che la città è stata costretta suo malgrado ad esibire nell’ultimo decennio. Perché l’incompiuta di “Fano alta” a Gimarra, dominando quel tratto di Statale a due passi dalla spiaggia, non poteva passare inosservata anche all’occhio dei più distratti, incarnando una specie di triste e quotidiano memoriale di una stagione immobiliare ormai estinta.

L’investimento di 8 milioni

Tempo un anno e mezzo o poco più e non sarà più così. Dopo l’acquisizione all’asta di inizio 2022 per un paio di milioni del complesso lasciato a metà dalla fallita Polo Holding, la Fabso di Fabrizio Sorcinelli, l’imprenditore di origine fanese con base in Lussemburgo, ha apparecchiato la tavola per il cantiere che dieci anni dopo avere salutato l’ultimo, tornerà ad accogliere tecnici e muratori a partire da inizio maggio, con concreto avvio dell’intervento a giugno una volta completate bonifica e messa in sicurezza.

«Interverremo inizialmente su un primo blocco, quello orizzontato verso il mare, dove sono stati configurati 15 appartamenti, e sul piazzale interno, che sarà pubblico come stabilito dai termini delle opere di urbanizzazione. Nel 2024 ci concentreremo sul secondo blocco residenziale da altri 15 appartamenti e sulla sezione più interna destinata a commerciale e uffici» spiega Sorcinelli, mentre insieme al fratello Franco, titolare della Sorcinelli immobiliare che ha recentemente promosso l’edificazione di una palazzina in via Fosse Ardeatine e che sta ora investendo su altre due costruzioni in via IV Novembre, continua a perlustrare l’area e ad accertarsi delle condizioni del manufatto.

Aziende rigorosamente locali

«Abbiamo trovato un lavoro di buona qualità, considerando l’epoca in cui è stato realizzato. Anche lo stato di conservazione è soddisfacente e non ci sono segni di deterioramento che non interessino telai e infissi, comunque da sostituire per garantire un’alta efficienza energetica» entra nel particolare Mirco Pierantoni, che a capo della EdilPierantoni si occuperà delle opere edili, mentre Earth System metterà mano all’impiantistica.



«Aziende rigorosamente locali» tiene a rimarcare Sorcinelli, così come era fanese il progetto dello studio Tombari-Ansuini, che ora continuerà a seguire un’opera «che permetterà di chiudere il cerchio in una zona di grande bellezza in costante evoluzione e con cui miriamo ad attirare l’interesse dei fanesi, ma anche dei turisti. Non lontano dal centro e ottimamente collegata, ma soprattutto con affaccio sul mare e la collina alle spalle».

All’interno dello stesso complesso il Comune («va dato atto che si è mosso con speditezza nell’autorizzare il completamento») andrà contestualmente a ultimare il centro civico, mentre è ora cosa fatta il parcheggio davanti alla chiesa, incluso invece nel pacchetto delle opere di urbanizzazione ereditato dalla Tmt, coobbligata di Polo Holding.

Il prezzo di 2.700 euro a mq

Articolata la proposta, che fa leva su monolocali, bilocali e trilocali «di pregio e con ampia dotazione di posti auto» sulla base di un prezzo di 2.700 euro al metro quadro. Quanto alla parte commerciale, Sorcinelli si limita per ora a registrare le istanze arrivate dai residenti «che vorrebbero un supermercato, perché qui non ce n’è, e magari anche la farmacia, oltre che studi medici nella parte sovrastante che ospita gli uffici».