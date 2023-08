FANO Dopo i decenni consumati ad aspettare la nuova piscina, sembrano quisquilie le settimane che separano dall’entrata in funzione dell’impianto edificato dalla Fondazione Carifano nella zona dell’aeroporto.

«Confidiamo di diventare operativi entro la prima quindicina di ottobre» anticipa Giorgio Andrea Ricci, presidente della Fanum Fortunae nuoto che in partnership con la ferrarese Pool 4.0, specializzata nella gestione di questo genere di strutture, ha elaborato il project financing su cui è stato poi modellato il bando pubblico.

Lavori da concludere

Nessun altro si è fatto avanti e in questi giorni si è provveduto all’affidamento definitivo del centro natatorio, che precedentemente passerà dalla Fondazione Carifano al Comune. Prima di perfezionare l’iter necessario però portare a piena conclusione i lavori, superando anche qualche complicazione che si è presentata in dirittura d’arrivo, e andare poi a collaudo. «Per noi è una soddisfazione enorme vedere di fatto ultimata la piscina e riceverla in gestione. Era il nostro obiettivo - commenta Ricci - e questa sinergia l’ha reso possibile». Cinque i mesi spesi a mettere a punto il piano, dopo avere allacciato i contatti con Pool 4.0 «che ha una vasta esperienza nel settore» grazie ai buoni uffici «di Gianluca Baroni, figura del nuoto nazionale».

Come ci si dividerà i compiti per Ricci è già sufficientemente chiaro. «Pool 4.0 si occuperà della parte più strettamente amministrativa, assumendo inizialmente anche la direzione e la presa in carico della componente impiantistica. Noi ci concentreremo sull’attività in vasca». Verrà esternalizzata la caffetteria («abbiamo già un paio di candidature» fa sapere Ricci, che per professione ha profonda conoscenza del comparto), mentre la sezione riabilitativa, che si articola in vasca dedicata «che doteremo di una speciale gru, a testimoniare l’attenzione verso i disabili», palestrina e ambulatori, andrà in mano alla pesarese Fisioclinics «con il dottor Piero Benelli e con Luca Memè, primario di ortopedia e nostro vice presidente, come autorevoli referenti».

Si calcola che troveranno occupazione a vario titolo una trentina di persone «e soprattutto istruttori. Siamo al lavoro per reclutarne altri in aggiunta a quelli di cui già disponiamo». Già in programma l’organizzazione di alcuni eventi «anche se non sarà facile infilarsi in un calendario già delineato». Gare master a livello nazionale, campionati regionali e assoluti di categoria dovrebbe comunque essere i primi a certificare la bontà del nuovo impianto, che come fissato dal project financing sarà attivo dalle 11 alle 14 ore giornaliere dal lunedì al sabato, più altre 4 ore la domenica, per 77 settimanali che si ridurranno a 30 nel periodo luglio-agosto.

Prezzi e investimenti

Agonistica giovanile condensata dalle 14 alle 17, accesso a 10 euro con possibilità di abbonarsi, singola corsia dai 30 ai 45 euro. Aperto invece dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 8 alle 13 il centro fisioterapico. L’operazione prevede a carico dell’affidatario investimenti per 380.000 euro tra efficientamento energetico e arredo esterno, più in futuro altri 140.000 per campi da padel.