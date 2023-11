L'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio a Riceci con decine di cittadini: «Area meravigliosa, assurda una discarica»

PETRIANO - L'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio (ministro per le politiche agricole con Amato e all'ambiente e tutela del territorio con Prodi) ha fatto visita stamattina nell'area di Riceci, a Petriano, insieme a numero cospicuo di cittadini impegnati ad «evitare una mega discarica di rifiuti in un’area meravigliosa con vista su Urbino patrimonio Unesco».

Pecoraro Scanio e Gianluca Carrabs a Riceci

«Area di pregio: assurdo una discarica»

Per Pecoraro Scanio è «assurdo che nel 2023 ci sia ancora chi propone discariche e per di più in aree di pregio»