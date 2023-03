Urbino, operazioni con l'elicottero: scatta il divieto di circolazioni ad auto e pedoni. Ecco le vie interessate

URBINO - Modifica temporanea della circolazione in alcune vie del centro storico e periferia per il 24 marzo 2023, per operazioni di carico e scarico con elicottero.

Il divieto

Ordinata l'istituzione del divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli e dei pedoni nelle seguenti vie del territorio comunale via Saffi, via S. Chiara, via S. Girolamo, via delle Mura, via Togliatti, Via Allende, Via Calamandrei e via Neruda dalle 9 alle ore 13 o comunque fino alla fine delle operazioni di carico e scarico e sorvolo del giorno 24 marzo 2023.

Il parcheggio De Angelis

Ricordiamo che dopo i lavori di adeguamento, riqualificazione e installazione di apposita segnaletica, l’area di sosta a pagamento all’interno del “parcheggio De Angelis” è entrata in funzione.

Sono a disposizione 54 stalli blu. Le tariffe sono a costo contenuto: 1 euro all’ora dalle 8.00 alle 20.00 (minimo di sosta di 0,50 centesimi), il costo giornaliero è di 6 euro.

È prevista la possibilità di acquistare appositi abbonamenti all’Infopoint di Urbino Servizi a Borgo Mercatale: annuale 150 euro; semestrale 80 euro; mensile 15 euro. Gli abbonamenti annuali o semestrali hanno un costo di 0,40/0,45 centesimi al giorno. L’Amministrazione Comunale monitorerà l’utilizzo dell’area da parte degli utenti e l’utilità delle nuove disposizioni. Per i 35 stalli bianchi, invece, la sosta è consentita per 180 minuti con disco orario. Due stalli sono riservati ai veicoli provvisti di contrassegno disabili.