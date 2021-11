Riparte la corsa al vaccino: in centinaia all'ex Ristò, doppia fila per evitare la ressa

PESARO - Doppia fila, prenotati e non prenotati, all’hub vaccini dell’ex Ristò per evitare caos e lamentele. Ieri mattina, come già accaduto nelle giornate di apertura dell’ultima settimana, c’è stato un notevole afflusso di persone al punto vaccini di via Gagarin, dentro il Rossini Center. Oltre 350 persone con prenotazione per la somministrazione, e circa un centinaio che si sono presentati senza alcuna prenotazione.

L’intervento

Ma rispetto alle precedenti situazioni, con l’attesa e i malumori di chi non ha ritenuto giusto essere superato da chi era senza prenotazione, ieri la situazione è stata risolta con una novità. «C’è una fila riservata ai prenotati e una fila per chi invece non ha il foglio di prenotazione - spiega il responsabile comunale della Protezione civile Ugo Schiaratura - Ogni 10 ingressi di prenotati, ne facciamo entrare uno non prenotato, e così non ci sono problemi». Una soluzione alla quale si è arrivati dopo le proteste dei giorni scorsi...«Sì, i prenotati si lamentavano perchè magari arrivavano e restavano in fila, con davanti alcune persone senza prenotazione, reclamando il diritto precedenza. Ma era impossibile far tornare indietro chi era già in attesa senza prenotazione. Così invece tutto procede senza complicazioni. Nell’ultimo periodo c’è stato un importante aumento di richieste di vaccinazioni, sia di chi è con prenotazione, sia di chi arriva senza prenotazione. Questo fa ben sperare per la situazione sanitaria generale». Intanto il presidente dell’Unione Pian del Bruscolo, Palmiro Ucchielli, dopo l’appello lanciato alla Regione Marche per riaprire gli hub vaccinali di Gradara e di Montecchio, rilancia con un nuovo invito a vaccinarsi a seguito dei dati che si riscontrano sulla situazione dei contagi e dei ricoveri ospedalieri che si registrano negli ultimi giorni anche nel Pesarese.

L’appello di Ucchielli

«Il vaccino - spiega - come si evince dai dati del Ministero della Salute, è l’unico rimedio. L’anno scorso in questo periodo si riscontrava un elevatissimo numero di contagi e di ricoveri in terapia intensiva, attualmente la situazione è notevolmente migliorata. L’obiettivo è tenere sotto controllo la situazione sanitaria e trascorrere così delle festività natalizie più tranquille senza particolari restrizioni come quelle che abbiamo dovuto subire lo scorso anno».

