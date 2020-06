Pesaro, graduatoria lampo per gli asili estivi, ma 36 bimbi sono in bilico: «Possiamo assorbirli tutti»

PESARO - Scuola dell’infanzia estiva, c’è la graduatoria. I posti sarebbero sufficienti per tutti, ma in base alle preferenze sulle strutture, ci sono delle liste d’attesa. Sarà garantita anche a bambini della fascia 3-5 anni, un miglioramento rispetto a una prima indicazione, quando l’accesso era solo per i bimbi di 5 anni. Il servizio sarà attivo dal 29 giugno al 31 luglio e prevede l’apertura di tutti e 13 i plessi di scuola comunale dell’infanzia con una capacità ricettiva complessiva pari ad almeno 402 posti più accoglienza dei bambini disabili, circa 70. L’orario sarà dalle 7.45 alle 13.45 (pasto incluso).

L’Amministrazione comunale invita tutte le famiglie interessate a prendere visione delle indicazioni per l’ammissione nelle pagine dedicate sul sito dell’ente locale cercando sotto Scuola dell’infanzia estiva e Nido d’infanzia estivo 2020. Le iscrizioni non sono mancate, come spiega l’assessore alle Politiche Educative Giuliana Ceccarelli: «Le domande sono state 419 e quelle ammesse sono 386. In pratica potremo coprire tutte le esigenze dei genitori, ma ci sono famiglie che hanno indicato come preferenza una scuola in particolare e qui si creano delle liste d’attesa. In questa fase verranno richiamate tutte famiglie a cui verrà offerta un’altra possibilità in modo da poter accontentare tutte le richieste. Le persone in lista d’attesa sono 36, potremo assorbirle tutte. Vediamo la risposta dei genitori. Abbiamo ammesso le prime preferenze al 95%».



Potrebbero anche esserci delle rinunce, ma l’obiettivo resta quello di soddisfare le domande. Qualche timida protesta di qualche genitore, ma la situazione di fatto è molto tranquilla. Il nuovo Dpcm ha allargato le maglie e prevede infatti il mantenimento «quanto più possibile il distanziamento fisico di almeno un metro, seppur con i limiti di applicabilità per le caratteristiche evolutive degli utenti e le metodologie educative di un contesto estremamente dinamico». Questo permette dunque una maggior capienza nei 13 plessi e anche il rapporto alunno insegnanti non è più di 1 a 5 ma più essere inteso anche 1 a 7. Altra partita quella degli asili nido da 0 a 3 anni. Le iscrizioni sono scadute domenica notte. Il Comune di Pesaro ha sempre organizzato servizi estivi nel mese di luglio per i bambini 0-3 anni già frequentanti i nidi d’infanzia comunale. Quest’anno è prevista l’apertura di 8 sedi, il doppio rispetto la scorsa estate con una capacità ricettiva complessiva di almeno 160 posti a cui aggiungere l’accoglienza dei bambini disabili 0-3 anni con rapporto di 1 adulto ogni bambino. L’apertura del servizio dall’ 1 al 31 luglio 2020, per almeno 6 ore giornaliere compreso il pasto, mantenendo le stesse tariffe già approvate con delibera di Giunta dello scorso novembre.

«Siamo molto soddisfatti di come sono andate le cose – spiega Ceccarelli – abbiamo fatto passi avanti nei servizi per l’infanzia. Ora elaboreremo le graduatorie per i nidi». Il Comune aveva messo a bilancio una somma per garantire l’apertura di 5 nidi per 90 bambini. Ma grazie ai trasferimenti statali si è fatto di più. Eppure la chiusura delle scuole durante la pandemia ha portato a un mancato introito di 600 mila euro per il Comune dalle rette, in parte compensati dai mancati pagamenti per i servizi delle mense.

