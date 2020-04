Animali in giro per le città: anche un lupo in strada alla periferia di Pesaro

Ultimo aggiornamento: 17:20

PESARO - Ancora sorprese, ancora situazioni impreviste. Del resto con ilche costringe a rimanere in casa i cittadini sulle strade praticamente semi-deserte passeggiano sempre più animali selvatici. Questa mattina in via Paganini, all'altezza della sede della cooperativa T41, zona Villa San Martino è stato avvistato addirittura un lupo dopo che neo giorni scorsi erano comparsi caprioli, cinghiali e ora anche i lupi, che passeggiano indisturbati per la città. A causa del covid la fauna selvatica si riprende spazi sottratti con la prepotenza delle nostre esigenze, mentre un virus beffardo ci costringe a rintanarci nelle nostre case.LEGGI ANCHE: