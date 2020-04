Ragazzo albanese sorpreso dai carabinieri con oltre 170 grammi di cocaina nell'auto

FANO - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ragazzo albanese di 21 anni dimorante da tempo a Fano, incensurato, sorpreso a bordo della sua auto con oltre 170 grammi di cocaina. L’arresto è avvenuto nell’ambito dei più ampi controlli svolti in questi giorni dai militari della Compagnia di Fano per verificare il rispetto delle misure anti contagio.

Gli specifici servizi stanno riguardando tanto le principali vie di comunicazione quanto i centri storici del circondario, e sono resi ancor più incisivi dall’ausilio del mezzo aereo del 13^ Nucleo Elicotteri di Forlì. È proprio in seno a tali servizi, durante un posto di controllo predisposto dai militari del Nucleo Radiomobile nei pressi del casello di Fano per monitorare tutti i mezzi in uscita dalla tratta autostradale, che è stato intimato l’alt al mezzo del giovane, una Fiat Punto.

Le vaghe giustificazioni addotte dal giovane albanese in relazione ai motivi del suo spostamento e il suo apparente nervosismo, nonostante come detto la mancanza di pregresse vicissitudini giudiziarie, hanno portato i militari ad approfondire il controllo sottoponendolo a perquisizione. Nascosti tra diversi asciugamani nel retro dell’auto i militari hanno rinvenuto 3 involucri contenenti tre pietre non ancora tagliate di cocaina del peso di oltre 50 grammi ciascuna, per un peso complessivo di oltre 170 grammi, ben confezionate mediante nastro isolante di colore nero. Verranno eseguite le analisi qualitative dello stupefacente per stabilire lo stato di purezza della sostanza, ma al di là dell’esito di queste, si tratta di un altro sequestro importante di stupefacente eseguito dai militari, tenuto conto del suo valore di mercato, al dettaglio, sicuramente superiore ai 20000 euro. Il giovane albanese, dichiarato subito in stato di arresto, è stato tradotto presso il carcere di Villa Fastiggi. Allo stesso è stata comminata anche la multa prevista dalle misure di contenimento del contagio. Domani è prevista l’udienza di convalida.

