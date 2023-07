Il caldo? A Pesaro si combatte restando in mutande, davanti ai passanti, ai Giardini Craxi

PESARO - Si è spogliato fino ad indossare solo le mutande (e i calzini), stravaccato sull'erba dei Giardini Craxi, cercando refrigerio estremo all'ombra (inesistente) dell'opera di Consagra (con bacheca bruciata, ma questa è un'altra storia) che sorge su quella che era una Domus romana (ricoperta, ma anche questa è un'altra storia). Insomma, quel cittadino (probabilmente non pesarese) ha scelto un angolino non proprio appartato e banale per denudarsi.

Le terga rivolte ai passanti

D'accordo il caldo.

D'accordo l'afa. D'accordo pure che siamo una città di mare e mettersi in costume è un atto quasi naturale. D'accordo tutto. D'accordo anche la voglia recondita di emularlo visto che alle ore 20.30, a Pesaro, i gradi erano 30°, percepiti 32°, e la cappa in centro storico, con le antiche mura a rilasciare come bracieri il fuoco assorbito durante la giornata, era difficilmente fronteggiabile. Ma da qui a decidere di rimanere solo in mutande, davanti ai passanti, a pochi metri dalla porta d'ingresso del cuore di Pesaro, ce ne vuole. Eppure è andata così, con questa immagine emblematica come lo è sempre restare in mutande, dove fra pochi giorni ci saranno gli stand del Palio dei Bracieri, con le terga rivolte alla strada (e ai passanti) con un chissenefrega rotondo, di fondo, a tutto e tutti.