Pagano gli slip con 200 euro confondono la negoziante e la derubano di tutti i soldi

CAGLI Furto con raggiro, ieri mattina, ai danni di una commerciante, in pieno centro storico a Cagli. Giuseppina Mensà, proprietaria della Giusy Tessuti Merceria in via di Porta Vittoria, nella prima mattinata di ieri, giorno di mercato a Cagli, è stata vittima di un raggiro orchestrato da tre donne che le hanno sottratto una somma ingente di denaro.«Tre donne, assieme ad una ragazzina, sono entrare nel mio negozio, pensavo fossero turiste, e hanno iniziato a chiedermi di vedere e provare tantissime cose. In quel momento ero sola, non c’era nessun altro cliente, e hanno approfittato della situazione» racconta Giuseppina, ancora profondamente scossa dall’accaduto.«Alla fine una di loro ha deciso di acquistare un paio di slip e mi ha chiesto di pagare con 200 euro. Ho verificato che non fossero false e sono andata nel ripostiglio a prendere una busta con dentro del contante, che avevo da parte per pagare i fornitori» continua Giuseppina arrivando, con il suo racconto, al momento topico del raggiro.Le tre donne, recitando un copione già scritto e probabilmente già testato, hanno continuato a creare diversivi per distrarre Giuseppina e sono riuscite a sottrarle il denaro all’interno della busta. La commerciante si è accorta del furto solo quando le donne erano già uscite, dopo aver regolarmente pagato con 10 euro, comparse poi dal nulla, il paio di slip. Forte lo sgomento in tutta la cittadina per questo infido e pericoloso raggiro, consumato in pieno giorno e nel cuore di Cagli.