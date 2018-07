Bomba da rimuovere, oggi la maxi evacuazione a Vallefoglia e Montelabbate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Strade chiuse, case evacuate e nessuna presenza nell’arco dei 1500 metri. Si presenterà così la mattinata di oggi a Montecchio di Vallefoglia e in buona parte di Montelabbate per l’evacuazione prevista questa mattina dovuta alle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico ritrovato nel cantiere del depuratore a Montecchio, il 2 luglio scorso. In questi giorni più volte i sindaci delle due amministrazioni comunali hanno comunicato le indicazioni da adottare e i comportamenti da tenere affinché tutto si svolga secondo i piani definiti dai diversi summit sulla sicurezza tenute in questi dieci giorni. Alle 10 è previsto che tutta l’area indicata sia off limits mentre alle 13 circa gli esperti “spoletteranno” la bomba e poi la trasporteranno presso la cava Galeazzi, in via Pantanelli, per il “brillamento”. Dall’ora di pranzo in poi è previsto graduale ritorno alla normalità.