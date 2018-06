Bomba d'acqua su Pesaro e Fano: Statale 16 chiusa e sottopassi allagati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Bomba d’acqua su Pesaro e il pesarese, con pesanti ripercussioni.Il violento temporale si è riversato sulla città ed il circondario poco dopo le 13 ed il traffico è quasi subito andato in tilt. A Pesaro allagati e chiusi i sottopassi di via Rossi, via Raggi e via Milano. Statale 16 interrotta nella zona del “curvone” per l’acqua accumultaatsi sulla carreggiata. Identico il discorso per Fano: allagata e chiusa la Statale Adriatica nei pressi della stazione ferroviaria, allagati i sottopassi del Lido.