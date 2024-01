CATTOLICA Ci sono solo cose belle nella calza della Befana dei parchi Costa Edutainment. Niente carbone ma tanto dicertimento. Dal mondo in scala di Italia in Miniatura a Rimini, all’incontro con gli animali di Oltremare Riccione, fino alla rivelazione del nome del baby pinguino dell’Acquario di Cattolica, ce n’è per tutti i gusti, per coronare degnamente le festività natalizie.

Il pinguino

Infatti, il pinguino di Humboldt nato a Cattolica qualche giorno fa non ha ancora un nome tutto suo e glielo porterà proprio la Befana, oggi sabato 6 gennaio alle 11.30, durante la cibatura dei pinguini del mattino, scegliendo fra i nomi suggeriti dai follower dell’Acquario, che si sono scatenati in un toto-battesimo sui social network, fino a designare due nomi finalisti: Bilù e Dudù. Il vincitore sarà svelato dal risultato di una gara fra bambini, nel percorso ludico “Sulle orme del Pinguino Imperatore”, che simula il viaggio compiuto dai maschi di quella specie per tenere al sicuro l’uovo fino alla schiusa. Sfidando per gioco natura e predatori i bimbi dovranno portare un uovo al traguardo tenendolo saldamente fra le caviglie. L’uovo che arriva primo svelerà il nome del cucciolo, alla presenza di una Madrina di eccezione: la Sindaca di Cattolica Franca Foronchi. I tre parchi Costa Edutainment resteranno aperti anche domenica 7 gennaio, poi chiuderanno fino alla riapertura stagionale, all’arrivo della primavera.