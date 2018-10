CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀPESARO Via Gagarin, la strada cede. E Marche Multiservizi apre un contenzioso con la ditta che ha rifatto l'asfalto: «Lavoro fatto male, dovranno intervenire di nuovo a spese proprie». Una strada di importanza assoluta nella viabilità locale. Punto di collegamento tra la Tombaccia e la Torraccia, ma via Gagarin è molto di più. Per chi si muove dalla zona centro-mare o dal sud, si può raggiungere l'Adriatic Arena e l'area dei centri commerciali, immettersi sull'Interquartieri attraverso il Ponte Papa Giovanni Paolo II, oppure...