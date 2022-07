ACQUALAGNA - Un intenso profumo di tartufo accompagnerà una lunga maratona di eventi. Domani, al Parco la Golena del Furlo, si terrà la 37^ Fiera regionale del tartufo nero estivo promossa dal Comune di Acqualagna e dalla Pro loco Passo del Furlo. Un appuntamento che si inserisce nel calendario estivo della capitale del tartufo: l'iniziativa vuole celebrare e valorizzare un prodotto considerato come il principe della tavola, dalla forte identità territoriale e capace di richiamare numerosi visitatori e appassionati.

APPROFONDIMENTI IL TRIBUTO Non solo il cascone di Valentino, Pesaro omaggia un'altra leggenda del motociclismo. Ecco chi

Il programma



La giornata si apre alle 10 con i mercatini di prodotti tipici e gli stand del tartufo fresco: si assaggeranno i prelibati piatti della tipica cucina a base di tartufo nero estivo, ben noto tra i conoscitori di tartufi con l'appellativo volgare di scorzone. Il Tuber aestivum si distingue per il suo sapore forte e dolciastro, ottimo da utilizzare in cucina e con un prezzo accessibile. I visitatori potranno gustarlo in un menù promozionale proposto dai ristoratori del territorio.

Durante la giornata sono previste visite guidate alla Gola del Furlo: attraverso un tour emozionante, si conoscerà e riscoprirà la prodigiosa ricchezza naturalistica e faunistica. I partecipanti saranno condotti anche all'interno delle tartufaie per scoprire i segreti della raccolta e provare l'appassionante ricerca del tubero. Un territorio dove i cavatori di tartufo, per generazioni, si sono tramandati luoghi, accorgimenti, metodi di ricerca e segreti, come ad esempio il fantastico mondo della ruscella o su come addestrare i cani da tartufo.

Il parco la Golena del Furlo ospiterà alle 21,15 il concerto del Festival Fano Jazz by the Sea Terre Sonore di Sona Jobarteh, che è la prima donna a suonare professionalmente la kora, l'arpa liuto a 21 corde simbolo dell'Africa Occidentale. Nipote del grande maestro griot maliano Amadu Bansang Jobarteh, cugina di Toumani Diabaté, è anche una brava cantante e compositrice.