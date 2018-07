Castelli, ultima sfilata di notte «Zero infortuni e polemiche sulla gestione della pista Sì, l'autogoverno funziona»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA QUINTANAASCOLI Per un sestiere Porta Tufilla che trionfa allo Squarcia e si cuce sul petto la prima stella, ci sono altri cinque sestieri che si leccano le ferite e pensano già al riscatto per la Giostra del 5 agosto in onore del patrono Sant'Emidio. A partire da Porta Solestà, che resta a bocca asciutta contro ogni pronostico: il recordman della Quintana, Luca Innocenzi, cede il passo al rivale Massimo Gubbini e per i gialloblù stavolta non c'è spazio per la festa. Ma il cavaliere folignate medita la rivincita e tra tre settimane...