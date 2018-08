L'ex Lancisi non trova pace Torna l'hotel dei clochard

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTAGEANCONA Si sono organizzati con una pedana e una corda per trovare un nascondiglio. I clochard acrobati si sono arrampicati fino al secondo piano, hanno sfondato una porta e poi hanno ricavato un giaciglio in cui trascorrere la notte, dimostrandosi pi├╣ forti di ogni protezione e blindatura. Non c'├Ę pace per l'ex Lancisi, uno dei tanti edifici fantasma di cui ├Ę costellato il capoluogo. L'orologio ├Ę fermo a quindici anni fa, quando il trasferimento a Torrette ha svuotato di significato l'ospedale di via Baccarani, un tempo...