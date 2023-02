Fuoco e aria governano il cielo di Carolina Crescentini. Il fuoco è passione, energia, sa brillare e illuminare. L’aria è leggerezza, libertà e capacità di comunicare. Il suo è un cocktail armonioso, che favorisce lo spirito di iniziativa e la capacità di tenere in mano le redini della sua vita. L’Ariete ha in sé la scintilla che fa divampare la fiamma, è slancio, intuizione, immediatezza. È un leader, vive la vita come una sfida costante e si lancia alla conquista del mondo con un’energia travolgente. A volte passa con eccessiva facilità da una cosa all’altra perché quello che realmente lo motiva è proprio il primo impulso, poi rischia di perdere interesse. Carolina, reduce dal successo della terza stagione della serie Mare fuori, ha una grande capacità di buttarsi, che la rende spontanea e passionale. Il suo Sole è in una configurazione molto armoniosa, che allea combattività, sensibilità e successo. L’opposizione tra il Sole e Plutone inserisce un ingrediente di complessità, che la porta a rimettersi costantemente in questione e fa del dubbio un grimaldello per andare oltre. Plutone la avvolge di fascino e mistero, un magnetismo particolare. Carolina è spigliata, curiosa e irrequieta. Il segno dei Gemelli, in cui si trovano Ascendente, Luna e Venere, inserisce una nota adolescenziale, di gioco e vivacità. Segno doppio, le conferisce grande capacità di adattamento, sa fare prova, a seconda delle situazioni, di un ampio ventaglio di sfumature, che per la sua professione costituiscono un giacimento prezioso e inesauribile.

Un po’ svagata e nervosa, esplora il mondo puntando su una particolare capacità di mimetizzarsi. Il quadrato tra l’Ascendente e Saturno inserisce un elemento di rigore, che può renderla molto severa rispetto a sé stessa. Animata dal desiderio di mantenere il controllo, è capace di grande costanza e determinazione. La forte presenza di Nettuno le conferisce una sensibilità particolare che la fa entrare facilmente in sintonia. La congiunzione di Marte e Giove fa di lei una forza della natura, dotandola di un entusiasmo e un’energia che la rendono capace di ogni impresa. Proprio in questi giorni, il transito di Saturno sul Medium Coeli segna un passaggio delicato nella carriera, una svolta legata a una scelta personale e a un nuovo orientamento. Tra fine aprile e maggio, il transito di Giove sul Sole annuncia un momento particolarmente fortunato, di successo e popolarità.

