Carolina Crescentini e Motta sposi? «Nozze in gran segreto prima di Sanremo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Motta e Carolina Crescentini marito e moglie? Le voci si rincorrono e in molti parlano di fiaba sanremese, mentre all'inizio il lungo silenzio dei diretti interessanti ha depistato un po'. Il cantante, che vedremo al Festival di Sanremo, e l'attrice sono una coppia consolidata e affiatata e secondo i rumors si sarebbero uniti in gran segreto prima dell'inizio della kermesse canora. Motta però smentisce categoricamente le voci.Insieme piacciono, forse per quell'aspetto da rockers, forse per quegli scatti social che li vedono innamoratissimi e complici. E Crescentini in ogni intervista ricorda che ad averla conquistata è stata la sensibilità da cantautore più che contraddistingue Motta. Secondo l'indiscrezione riportata dalla rivista Spy, i due si sarebbero sposati di nascosto e come prova ci sarebbe un anello comparso al dito di lui.