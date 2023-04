Carolina Crescentini: «Mare Fuori? La gente mi abbraccia per strada, hanno fatto una petizione per il mio personaggio»

Carolina Crescentini ha vinto il Ciak d’oro per Mare Fuori e ora è la protagonista di un film, disponibile dal 6 aprile su Prime Video, in coppia con Lillo, "Grosso guaio all’Esquilino - La leggenda del kung fu", diretto dalla coppia Younuts!. «Mi sono divertita da morire. Con Lillo avevo girato il film di Marco Pontecorvo Tempo instabile con probabili schiarite, lo conoscevo da fan dai tempi di "Latte e i suoi derivati", ma condividere con lui il set è meraviglioso. Possi dire ufficialmente che è la persona più divertente che conosca, e anche la più buona del mondo - racconta a La Repubblica - Una persona perbene. Ha un modo di stare dentro e fuori il set che rende tutto più facile, tutto più armonioso».

Mare fuori

Carolina è tra i protagonisti di una serie diventata un cult. «Storia particolare. Noi l'abbiamo amato dal primo minuto tutti quanti e non avevamo paura del fatto che fosse partito in sordina, perché il nostro compito è raccontare storie a prescindere dal successo. Poi, quando è passato su una piattaforma ed è stato scoperto, è iniziato il tam tam. Sono emozionata per quel che accade, la gente è gentile con me, affettuosa, succedono cose strane, mi abbracciano per strada. E questa storia della petizione per il mio personaggio mi ha commosso fino alle lacrime».

Il Ciak d’oro

«Ero candidata per tre progetti particolarmente diversi, Mare fuori, Boris e Tutto chiede salvezza di Francesco Bruni, che comunque racconta esperienze del TSO. Mi fa ridere che ho vinto nel 2011 un Ciak d'oro ed era per il film di Boris e quindi la 'cagna maledetta' a me porta benissimo».

Gli esordi

«Non avevo la vocazione da attrice. Ho studiato cinema all’università, seminari di montaggio, sceneggiatura. L’incontro con Cathy Marchand del Living Theater, grande emozione, “devi andare avanti”. Mi hanno preso al Centro sperimentale e ho capito che era lì che volevo essere».

"Notte prima degli esami"

"E' il film che mi ha lanciata. Esperienza magnifica per una che ama gli animali come me, fare l’addestratrice di delfini. Non sono mai più tornata allo zoo marino dove mi allenavo con i delfini perché ho paura di piangere. Arrivavo agli allenamenti come una ragazza del centro sperimentale con la muta e dopo sei mesi è cambiata la mia vita, ho iniziato a lavorare e non ho smesso più. E poi Parlami d’amore con Silvio Muccino, a cui voglio tanto bene, e Boris, uscito in sordina anche se i borisiani ci sono sempre stati».

I fan

Carolina è commossa dall'affetto dei fan: «Una ragazza, per una serie di cose goffe che ogni tanto mi succedono, ha detto che sono un meme vivente. Tipo a Sanremo, quandpo mi hanno lasciato sulle scale, non sapevo di essere inquadrata, mi hanno detto di andare, poi di tornare indietro, e sotto Amadeus e i ragazzi di Mare fuori parlavano e il pubblico mi indicava. Mi ha fatto molto ridere».