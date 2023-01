Voli Ancona-Londra si riparte: Easyjet ufficializza le tratte estive. Il 3 luglio il primo decollo

ANCONA- EasyJet, dopo il successo ottenuto negli anni pre-pandemia con il collegamento da Ancona per Londra Gatwick, che ha fatto registrare ottimi fattori di riempimento, torna a volare sull'aeroporto di Ancona dall'estate 2023. La ripartenza è prevista dal 3 luglio 2023 per tutta la stagione estiva con due frequenze settimanali. I voli Ancona - Londra già prenotabili sul sito della compagnia aerea www.easyjet.com, sull'app mobile e sui canali GDS, saranno disponibili ogni lunedì e venerdì fino al 28 ottobre.

La soddisfazione

Molto soddisfatto dell'annuncio dei collegamenti easyJet Alexander D'Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport: «Il ritorno di easyJet rappresenta un grande successo per l'aeroporto di Ancona ed è il frutto dell'impegno congiunto e della collaborazione tra la società di gestione aeroportuale e la Regione Marche. La presenza di easyJet ad Ancona rappresenta un ulteriore ampliamento dell'offerta per i passeggeri italiani ed è un'opportunità per far conoscere ai passeggeri in arrivo la nostra bellissima regione, meta da sempre apprezzata dai turisti anglosassoni».