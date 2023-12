ANCONA Saltano cinque voli di continuità in due giorni, proprio nel ponte dell’Immacolata? Alexander D’Orsogna, amministratore delegato di Ancona International Airport, la società di gestione del Sanzio, non si scompone. «Sono stati cancellati per motivi tecnici. C’è stato un guasto a uno aereo, la compagnia Aeroitalia utilizza due velivoli, è normale che se uno va fuori uso ci siano delle cancellazioni. I passeggeri d’altra parte sono stati riprotetti, o hanno ottenuto il posto su un altro volo o il rimborso del biglietto».



In consiglio regionale



L’Ad D’Orsogna non è preoccupato nemmeno da quanto emerso la scorsa settimana in consiglio regionale, quando l’assessore Brandoni, rispondendo a due interrogazioni del Pd sui voli di continuità partiti il primo ottobre, aveva svelato che nella prima fase le percentuali di riempimento delle tratte per Roma, Milano e Napoli oscillavano tra il 19 e il 22%.

«Quelli erano i risultati delle prime settimane - vuole precisare D’Orsogna , i dati aggiornati ai primi due mesi di operatività sono incoraggianti. I voli di continuità sono saliti a un 25% medio di riempimento. Roma e Milano sono al 28%, Napoli, che ha un volo al giorno legato a dinamiche di tipo turistico, si attesta al 22%. I nostri rapportis on Aeroitalia sono ottimi, i voli continuità proseguono».



Dal primo dicembre Aeroitalia ha riattivato anche il collegamento dal Sanzio con Barcellato, sospeso dal 13 novembre dopo l’emergere dei dissidi con Atim sulla campagna promozionale di Let’s Marche a bordo dei velivoli della compagnia. «Si tratta di un volo che prima della sospensione garantiva un riempimento intorno all’80-85% - spiega l’Ad di Ancona International Airport - Le altre due destinazioni, Vienna e Bucarest, sono state cancellate per tassi riempimento ritenuti non soddisfacenti, anche se vienna in realtà non andava male, era sul 40%».

D’Orsogna ricorda che la scorsa settimana Volotea ha annunciato un nuovo volo dal Sanzio per Atene, a partire dal 2 gugno, e che non è finita qui. «Stiamo negoziando con altre compagnie - svela - , questo è il periodo per rimpinguare l’offerta estiva. Anche compagnie più grandi, con voli oltre l’ora di durata, sempre continentali».



Il ruolo di Enac



Sulla soppressione dei cinque voliti di continuità tra l’8 e il 9 dicembre (dovuti a problemi tecnici del vettore Air Connect, compagnia romena di cui Aeroitalia detiene il 93,8% dal 3 novembre) era intervenuto anche il governatore Francesco Acquaroli, parlando a margine della Giornata delle Marche che si è tenuta domenica pomeriggio alla Mole di Ancona, dedicata proprio alle infrastrutture regionali.

«La Regione Marche non può occuparsi della questione dei voli di continuità territoriale - è la posizione del presidente della giunta Regionale - . Aeroitalia ha vinto un bando dell’Enac, e su questo bisogna che l’Enac dia delle risposte, delle garanzie».