SENIGALLIA «Finchè c’è il sole noi ci siamo». La famiglia Micci, che gestisce lo stabilimento balneare di Terrazza Marconi con il bar e ristorante People, di fianco alla Rotonda, prosegue ad oltranza in spiaggia, con un’accoglienza senza limiti. Obiettivo novembre. Il ristorante il Mare in Terrazza è invece abbinato all’albergo, facendone parte, pur essendo aperto a tutti e non solo ai clienti dell’hotel.



Eventi in arrivo



«Non abbiamo ancora programmato una data di chiusura sull’arenile – spiega Doriano Micci –, vorremmo almeno replicare il finale di stagione dello scorso anno, quando a novembre abbiamo apparecchiato in spiaggia, al People, per Checco Zalone e il suo staff. Finché il tempo è bello continuiamo a lavorare per fornire un servizio». Settembre è iniziato bene e gli operatori sperano in un autunno mite e soleggiato. Ci sono due tappe importanti per Senigallia. La prima è Pane Nostrum dal 6 all’8 ottobre poi dal 9 al 16 novembre ci saranno in giro per la città i tour operator americani per l’European Travel Agent Forum dagli Usa, che si terrà dal 12 al 15. L’Hostaria L’Angolinosulmare sul lungomare Marconi, con vista Rotonda, rimarrà aperto fino al 1° novembre. «Non riusciamo ad esserci per l’evento dei tour operator americani semplicemente perché non siamo stati informati in tempo - spiega Vinicio Mentuccia, titolare insieme alla moglie Maria del noto ristorante – è necessario, infatti, organizzarsi con il personale. L’avremmo fatto volentieri se l’avessimo saputo in tempo utile. È un peccato perché avremmo dato un’immagine migliore di Senigallia e della sua accoglienza, restando aperti, ma non è dipeso da noi. Saremo comunque aperti tutto settembre e ottobre. Chiudiamo il 1° novembre». Lo Scalozero sulla spiaggia del lungomare Marconi e Tajamare, sullo stesso lungomare, non chiuderanno affatto.



Uno sguardo all’inverno



«Restiamo aperti tutto l’anno dalla colazione fino alla sera – spiega l’imprenditore Cristian Ramazzotti –, gli ombrelloni e i lettini invece saranno disponibili fino al 30 settembre». Questo è il massimo della destagionalizzazione per due attività strutturate per affrontare l’inverno, compreso lo Scalozero direttamente sulla spiaggia. Il rinomato ristorante Uliassi, Tre Stelle Michelin, operativo fino a dicembre per poi concedersi una pausa prima di riaprire nell’anno nuovo.

Sabrina Marinelli