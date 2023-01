Weekend con i fiocchi: neve in arrivo, freddo record. Previsioni meteo sulle Marche: le ultime

Un weekend con i fiocchi per le Marche. E non in senso lato. Il bollettino Assam, il Servizio Agrometeo Regionale, parla di un «fiume di aria gelida polare in caduta sul comparto centrale e sull’Italia non riceve alcun freno se non dall’orografia alpina, ma la molte del fenomeno è talmente grande da non poter rappresentare che piccola cosa». E su questo s'innesta un effetto risucchio indotto dall'anticilone atlantico. Risultato? La quota neve si sta abbassando rapidamente «fino ai livelli basso-collinari sulle regioni centro-settentrionali». Nel dettaglio: nelle Marche «dal pomeriggio di oggi 20 gennaio 2023 sono previste precipitazioni sparse - spiega l'ultimo bollettino della Protezione Civile - anche a carattere di rovescio, che diverranno più insistenti in serata con quantitativi maggiori nelle zone collinare e montane. Limite delle nevicate attorno ai 300 metri». Sabato sarà una giornata da monitorare in praticolare su Pesaro (con la quota neve a 100-200 metri). L'emergenza dovrebbe durare fino a lunedì, poi il limite delle nevicate tornerà gradualmente ad alzarsi.

Il lato piacevole della neve: sciatori a Frontignano

Grande freddo fino a domenica (compresa), poi migliora (di poco)

Per domani la grande depressione nordica tenderà a chiudersi a vortice tra l’Italia ed i Balcani. Se da un lato una simile geometria favorirà l’avvezione di flussi gelidi da nord-est e una maggiore variabilità della copertura con alternanza dei fenomeni nelle fasi di scarica e ricarica, dall’altro provocherà un rallentamento dell’evoluzione e dello spostamento del minimo barico. Si attende dunque una fase in cui il lago di aria gelida ruoterà sopra la penisola causando nevicate a quote medio-basse, questo almeno fino a domenica; poi i nostri cieli subiranno qualche contaminazione più mite occidentale e dunque le temperature si risolleveranno un po’, ma non aspettiamoci stravolgimenti in quanto anche la prossima settimana si prevede rigida. Indicative le temperature registrate oggi sulle Marche: -8 sul Monte Bove Sud alle 5 di mattina (massima -4), -9 sul Monte Prata (massima -5), -5 a Pintura di Bolognola (-1 la massima). Sulla costa si registra il -1 di Porto Sant'Elpidio (+8 la massima), 0 Ascoli (con + 8 di massima), 3 Ancona (+ 7 massima), 0 Macerata (+7 massima), 2 Fermo (+7 massima), 2 Pesaro (+7 la massima) e 0 Urbino (+3 la massima)

Le previsioni per sabato 21 gennaio 2023: neve a 100-200 metri

Cielo molto nuvoloso e ben stratificato. Precipitazioni in generale di buona continuità e persistenza ma più concentrate e intense sull'area meridionale e su quella interna nella prima frazione del giorno; fenomeni a carattere nevoso a quote basse, anche a 100-200 metri; accentuazione parziale dei fenomeni verso nord nella seconda parte: tra la sera e la notte, nuovo e intenso ingresso precipitativo dall'Adriatico. Venti moderati da nord e nord-est; indebolimenti serali. Temperature in calo. Altri fenomeni brinate e locali gelate soprattutto mattutine e serali.

Le previsioni per domenica 22 gennaio 2023: occhio alle brinate mattutine

Cieolo coperto in temporanea contrazione verso nord-ovest nel corso della mattinata, con assottigliamenti e dissolvimenti visibili soprattutto sul settore costiero meridionale; previsto in ogni caso il ritorno di una generale stratificazione dall'Adriatico nel proseguo. Precipitazioni intense sino al primo mattino sulle province del centro-nord, poi in rapida contrazione verso l'interno settentrionale; quota delle nevicate intorno ai 300 metri al mattino, ma in rapida salita nel corso della giornata; ricomparsa dei fenomeni sulla fascia costiera nel pomeriggio, con espansione e intensificazione su Pesarese e Urbinate, poi dalla serata fenomeni più estesi anche all'entroterra. Venti moderati settentrionali. Temperature senza particolari variazioni le minime, in lieve risalita le massime. Altri fenomeni brinate mattutine e serali.

Le previsioni per lunedì 23 gennaio 2023

Cielo in genere nuvolo o molto nuvoloso; non si escludono assottigliamenti e locali dissolvimenti serali sulle coste. Precipitazioni piuttosto intense e durature, dal settore centro-meridionale in risalita verso nord; con quota neve intorno ai 300 metri sino al pomeriggio, poi in subitaneo rialzo dall'Adriatico; precipitazioni rapidamente a contrarsi e scemare verso settentrione in serata. Venti moderati per lo più da nord-nord-ovest. Temperature stazionarie le minime, stabili o appena in leggero recupero le massime. Altri fenomeni brinate e gelate sull'entroterra.