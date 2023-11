ANCONA Maglioni, sciarpe e cuffie realizzati in Italia con filati riciclati, limitando al minimo l’impatto sull’ambiente. Sarà la Knotwear Società Benefit Srl di Gaia Segattini di Ostra, in provincia di Ancona, neonata società nel settore della “moda responsabile”, a rappresentare le due regioni nella finalissima di Roma del Premio CNA Cambiamenti, in programma il 15 dicembre.



A basso impatto



A distanza ravvicinata dalla vincitrice, proclamata ieri mattina al teatro Cecchetti di Civitanova, hanno occupato il podio la BM Diagnostic (PU) e Andaco (PG). Menzioni speciali per l’innovazione e la tecnologia a Bwell (AP), per la sostenibilità ambientale a Vallesina bio (AN) e per l’impatto sociale a Discover Marche (FM). Sono i risultati della finale interregionale Marche-Umbria dell’iniziativa targata Cna che premia le migliori startup in Italia, nel corso della quale hanno presentato la loro idea innovativa ben 29 imprese dei settori più diversi, dalla moda all’informatica, dal sociale all’agricoltura.

La giuria composta dai referenti territoriali delle Cna umbre e marchigiane e dai giovani imprenditori delle due regioni, ha decretato dopo una attenta valutazione, colei che andrà alla finalissima nazionale e che potrà ambire a vincere i 20.000 euro di premio più altri benefit formativi messi a disposizione dall’Associazione di categoria.

Il premio



È stata la stessa titolare, Gaia Segattini, emozionatissima, a ritirare il premio consegnato dal Segretario Moreno Bordoni e dal Presidente Paolo Silenzi di Cna Marche: «Nel delicato passaggio culturale e cambio generazionale – ha detto Paolo Silenzi – ci giochiamo il futuro dei nostri distretti produttivi e di tutta l’economia regionale e questo passaggio è legato indissolubilmente soprattutto all’ imprenditoria giovanile, al centro dell’iniziativa CNA di oggi. Abbiamo voluto premiare il coraggio, l’intraprendenza e l’audacia di questi giovani imprenditori, che stamno portando avanti la loro attività con un’attenzione particolare all’innovazione e alla sostenibilità; due prerogative che dovranno caratterizzare l’economia dei nostri territori».

Il Presidente Cna Marche ha voluto quindi ringraziare tutti i partecipanti al premio: «Noi abbiamo premiato alcune idee ma tutti sono vincitori della kermesse, perché tutti hanno presentato un’idea innovativa che rappresenterà al meglio le nostre eccellenze».