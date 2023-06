Scuola di giornalismo in una città ideale, open day online. L’Ifg di Urbino presenta l’offerta formativa. La nostra videointervista

URBINO - Una scuola ideale in una città ideale. La Scuola di giornalismo di Urbino si presenta agli aspiranti allievi con un Open day digitale, il 13 giugno alle ore 11. Un incontro online con direttori, tutor, docenti e alcuni ex allievi, per presentare l’offerta formativa dell’Istituto per la formazione al giornalismo, in vista delle selezioni che si svolgeranno dopo la chiusura delle iscrizioni fissata per il 26 giugno.

Le novità

Tante novità a partire dal nuovo direttore dei corsi e delle testate, Maurizio Blasi, ex caporedattore al Tgr Rai di Ancona. La Scuola di Giornalismo di Urbino è nata nel 1990 e, in questi 33 anni, vanta un record: quasi il 100% degli allievi che ha formato sono oggi giornalisti professionisti e lavorano nel campo della comunicazione. Che di questi tempi è una bella assicurazione, diciamo.

Guarda la videointervista a Matteo Marini

Nella Scuola di Giornalismo di Urbino - direttrice Ifg la professoressa Lella Mazzoli - possono entrare tramite selezione al massimo 20 allievi per biennio. Sono previste alcune borse di studio (in base a una graduatoria e al rendimenti degli allievi stessi durante l'anno).