ANCONA - Gli automobilisti più indisciplinati delle Marche? Anconetani e Maceratesi. A riferirlo è un’indagine congiunta ad opera dei siti web Facile.it e Assicurazione.it realizzata esaminando i rendiconto dei proventi delle violazioni del codice della strada pubblicati dalle città capoluogo di provincia marchigiane.

Il ranking

Nel 2022 l’importo complessivo raccolto nella regione ha sfiorato i 6,5 milioni. Ma veniamo al ranking delle città dove si è staccato il numero maggiore di multe. O meglio: dove si è raggiunto il provento più alto. Con oltre 4 milioni di euro (precisamente 4.072.971 euro) è Ancona a strappare il primato. Seguono nella graduatoria regionale Macerata (977mila) ed Ascoli Piceno (774mila euro). Chiude la classifica Fermo, con quasi 610mila euro (nel dettaglio 609.860). Mancano i dati relativi a Pesaro Urbino, in quanto non elaborati e quindi non disponibili sul sito del Ministero. I due portali web, inoltre, Rapportando le somme incassate con il numero di autovetture e motocicli iscritti nei registri della motorizzazione, hanno stilato la spesa pro capite per multe legate alle violazioni del codice della strada (sempre nel 2022).

La maglia nera

Ancona maglia nera anche per quanto riguarda la spesa pro capite, con 52 euro. Seguono nella graduatoria regionale i conducenti maceratesi, che in media nel 2022 hanno dovuto pagare contravvenzioni di importo pari a 29 euro. I più disciplinati? Gli automobilisti Ascolani e Fermani (a parimerito) che nel 2022 hanno catalizzato una spesa pro capite per multe legate alle violazioni stradali per 19 euro. Ma c’è un particolare in più che, tra l’altro, pone di nuovo il capoluogo di regione al primo posto della classifica che non rappresenta proprio un vanto. Infatti limitando l’analisi ai soli proventi derivanti da violazioni ai limiti massimi di velocità emerge che tra le città capoluogo delle Marche quella con i maggiori incassi è ancora una volta Ancona: 1,7 milioni di euro nel 2022. Molto probabilmente la maglia nera ricevuta in tutti gli indicatori è dovuta al fatto che si tratta della città con il più alto numero di abitanti, e quindi in proporzione il numero di violazioni aumentano considerevolmente. In ogni caso resta il capoluogo dal record in senso negativo.