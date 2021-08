Meteo, settimana di caldo africano, termometro fino a 45 gradi. Città delle Marche tra le più roventi. Ecco quali e quando

ANCONA - Prepariamoci alla settimana più rovente dell'estate 2021, picchi di 43-45°C. Anticiclone africano per tutti, anche al Nord dove si chiude la lunga serie di temporali, salvo qualche nuovo acquazzone in montagna. Caldo intenso e afoso, estremo al Sud e sulle Isole con picchi di oltre 40-42°C. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com.

APPROFONDIMENTI L'ALLERTA Marche sotto il solleone, inizia una settimana con caldo record....

ANTICICLONE AFRICANO PER TUTTI, L'ESTATE ACCELERA ANCHE AL NORD

“La settimana entrante sarà con molta probabilità la più calda dell'estate 2021 su tutta l'Italia - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - questo a causa di potente anticiclone africano che ingloberà tutta la Penisola nei prossimi giorni, ponendo fine anche alla lunga sequenza di temporali che ha interessato diverse aree del Nord per quasi due mesi. Il tempo sarà quindi in prevalenza stabile e soleggiato, sebbene i cieli potranno a tratti venire offuscati da nubi medio-alte di passaggio, specie al Centrosud e tra martedì e mercoledì, quando non si esclude anche qualche fugace piovasco. Da segnalare inoltre ancora la possibilità di qualche breve rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, ma si tratterà di eventi di ordinaria amministrazione estiva; qualche manifestazione più intensa potrà interessare i settori dolomitici e alto atesini”.





CALDO MOLTO INTENSO, ESTREMO SULLE ISOLE MAGGIORI CON PUNTE DI 43-45°C, SI SOFFRE ANCHE DI NOTTE

“Come già anticipato tutta l'Italia sarà sotto la canicola africana, ma sarà al Sud che il caldo risulterà a tratti estremo - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - in particolare su zone interne di Sicilia e Sardegna si potranno raggiungere picchi di 43-45°C, fino a 41-43°C in Calabria, 38-40°C sul resto del Sud. Punte di 38-39°C saranno possibili anche sulle aree interne del Centro, fino a 35-36°C al Nord con picchi di 38°C sull'Emilia Romagna. Al caldo si aggiungerà l'afa, che si farà elevata e opprimente, specie in Valpadana, lungo le coste e in generale nelle aree urbane durante le ore serali. Proprio nelle grandi città si soffrirà anche di notte, con rilascio di calore prolungato e minime che potrebbero non scendere sotto i 23-24°C. Minime notturne elevate anche sui settori costieri, dove l'afa si farà sentire per via dei maggiori tassi di umidità. Tra le città più roventi segnaliamo Nuoro, Sassari, Palermo, Catania, Siracusa, Agrigento, Cosenza, Reggio Calabria, Benevento, Matera, Foggia, Sulmona, Frosinone, Roma, Viterbo, Terni, Perugia, Firenze, Grosseto, Fabriano, Bologna.”





LE PREVISIONI PER IL WEEKEND DI FERRAGOSTO

“Anche il weekend di Ferragosto si prospetta in prevalenza soleggiato ma soprattutto molto caldo. Caldo che andrà ulteriormente intensificandosi al Nord, dove si potranno raggiungere picchi di oltre 37-38°C, mentre si smorzerà almeno parzialmente al Sud pur rimanendo comunque piuttosto intenso. Da segnalare inoltre la possibilità di qualche occasionale temporale sulle Alpi, non escluso anche in Valpadana sul finire della domenica di Ferragosto qui con associato calo termico” concludono da 3bmeteo.com.

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTA'

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA