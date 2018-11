Meteo, nel weekend arriva l'inverno «Fino a 5-6 gradi in meno»

. Tra poche ore masse d'aria fredda dalla Russia inizieranno ad affluire sull'Italia, facendo partire la stagione invernale con largo anticipo dopo queste settimane in cui, maltempo a parte, il clima mite non ci aveva mai davvero abbandonato. Ilavvisa che da domani aria fredda da Est/Nordest investiràprovocando un calo termico di 10°C.Il freddo si accentueràcon valori termici sotto la media del periodo di 5-6°C. Per quanto riguarda le precipitazioni l'aria fredda le favorirà sulle regioni adriatiche dove nevicherà sopra i 1000 metri, sulla Sardegna orientale con neve a 1500 metri, sui rilievi del Piemonte con neve a 8-900 metri. Altre piogge sono attese su Sicilia e Calabria ioniche, anche forti.

, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avverte che nella mattinata di lunedì molte città si troveranno con gelate, come ad esempio Roma, Torino, Bergamo, e pochi gradi sopra lo zero sul resto d'Italia; di giorno invece non si salirà oltre i 6-7°C a Nord, i 10-13°C al Centro-Sud. In anteprima il direttore annuncia un importantequando un ciclone mediterraneo farà peggiorare fortemente il tempo su tutte le regioni, e date le basse temperature porterà la neve fino in pianura al Nordovest.