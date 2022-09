Famiglia Della Valle, un milione di euro per le popolazioni colpite dall'alluvione

ANCONA - Gesti che valgono tanto, messaggi che danno forza in momenti drammatici come questi. La famiglia Della Valle mette infatti a disposizione della Regione Marche la somma di un milione di euro a sostegno delle popolazioni colpite da questa terribile tragedia. E c'è anche un appello a tutto il mondo delle imprese chiedendo di sostenere ed aiutare in tutti i modi possibili le persone e i territori che sono stati duramente colpiti.