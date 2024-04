Pasquetta tra pioggia e rientri: in autostrada code e rallentamenti. Ecco dove

ANCONA - Il meteo non si è smentito: tra allerta meteo e piogge sparse, la Pasquetta è trascorsa stancamente sotto un cielo grigio che ha ombreggiato le Marche. Tuttavia il tempo non ha scoraggiato le gite fuori porta, rigorosamente in auto. Un'idea generale che ha intasato il rientro in autostrada, soprattutto nei caselli di Civitanova, Ancona Nord e Senigallia.

La situazione è difficoltosa: si procede a passo d'uomo a Civitanova (in entrambe le direzioni), con code tra Grottammare e Porto Sant'elpidio per traffico intenso e rallentamenti ad Ancona Nord, sempre in entrambe le direzioni.

+++ Notizia in aggiornamento +++