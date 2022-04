Un tour per i discendenti dei marchigiani all’estero. Ecco quanto ha stanziato la Regione ha stanziato per le iniziative dedicate agli emigrati

ANCONA - Un Educational tour nelle Marche dedicato ai giovani discendenti marchigiani. È uno dei progetti che la giunta regionale ha deciso di finanziare stanziando in totale 65mila euro per le iniziative dedicate agli emigrati marchigiani. L’idea riservata ai giovani discendenti che vivono all’estero e che non sono mai stati nelle Marche è stata sostenuta con 21mila euro ed ha la finalità di fare riscoprire le radici marchigiane ereditate dai lori genitori.



Il programma

«L’iniziativa vuole stimolare le giovani generazioni - si legge nella delibera - ed avvicinarle ai vari settori di promozione regionale e di farle conoscere la Regione, le sue potenzialità turistiche, economiche e produttive. Con l’apprendimento della lingua d’origine si tratta, infatti, di coinvolgere i giovani nella diffusione della lingua italiana e creare un legame con un passato più o meno lontano e con una terra d’origine». Ma il piano 2022 attua gli obiettivi contenuti nel programma degli interventi regionali degli emigrati marchigiani e prevede la realizzazione di azioni declinate su 5 ambiti per un totale di otto misure. Tra queste i contributi per la creazione di nuove associazioni e federazioni di marchigiani all’estero e dei club amici delle Marche e l’implementazione del Centro di documentazione per l’emigrazione marchigiana e promozione del Museo dell’Emigrazione Marchigiana nel Mondo.

Il Centro di Documentazione istituito nel 2018 presso il Museo dell’Emigrazione Marchigiana nel Mondo (Mema) con sede a Recanati presso Villa Colloredo Mels «ha visto in questi anni la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e aggiornamento della strumentazione necessari per far ripartire il processo di catalogazione e di una migliore presentazione al pubblico della documentazione contenuta nel Museo», si legge nella delibera. Il contributo di 8mila euro servirà a coprire le attività di catalogazione e di promozione anche al di fuori della Regione Marche e lo sviluppo di progettualità con il Museo dell’Emigrazione Italiana di Genova.



La guida

Tra le iniziative sostenute, anche la pubblicazione del volume “La Guida alle Radici Italiane” dedicata alle Marche in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Si tratta di una collana editoriale rivolta alle regioni italiane che intende suggerire itinerari sentimentali alla scoperta delle tradizioni storiche, culturali, sociali ed enogastronomiche delle varie regioni.

