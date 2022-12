Sciame sismico senza fine in Adriatico: nuova scossa di Magnitudo 3.3 di fronte alle Marche

ANCONA - Non si ferma lo sciame sismico che da settimane sta colpendo le Marche, con scosse di terremoto che hanno origine nel mare Adriatico al largo della costa tra le province di Pesaro-Urbino e di Ancona. Una nuova scossa, di Magnitudo 3.3, è stata registrata questa mattina alle 8.37 da Ingv, con epicentro a 29 km da Fano e 31 da Ancona, ed origine a 9 km di pronfondità. Ieri sera, alle 23.12, era stata registrata una scossa di Magnitudo 2.4. Le scosse sono state distintamente avvertite dalla popolazione, ma per fortuna non sono stati segnalati feriti o danni.