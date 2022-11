Lo sciame sismico tiene sveglie le Marche: un'altra scossa di terremoto di Magnitudo 3.6 nella notte

ANCONA - La conta dei danni, ancora parziale, è già lunghissima, tanto che verrà chieso lo Stato d'emergenza, ma non si ferma lo sciame sismico con epicentro nel Mare Adriatico che sta spaventando le province di Ancona e di Pesaro-Urbino. Una nuova forte scossa di terremotto si è infatti verificata nella notte: non sono pochi i marchigiani che si sono svegliati di soprassalto.

Alluvione, Acquaroli blinda Aguzzi: «Sfiducia? No, l’assessore ha tutta la mia stima»

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 2:59 con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro in mare 22 km a nordest di Fano. Non si segnalano, per fortuna, danni a persone o cose. La scossa ha avuto una replica più leggera (2.3) alle 3.03.