Covid, meno di duemila casi in un giorno e l'incidenza delle Marche scende ancora. Ma una provincia corre/ Il trend

ANCONA - Pandemia Covid, le Marche continuano nella loro marcia verso la normalità, ma, malgrado la fine dello stato d'emergenza, ci sono ancora dati che non autorizzano ad abbandonare ogni precauzione. I numeri giornalieri sono in calo ormai stabilizzato (oggi meno di duemila positivi), ma restano ancora alti e nei primi due giorni dell settimana sono stati comunicati ben 17 decessi.

Oggi, mercoledì 6 aprile, il Gores ha segnalato 1.981 nuovi positivi (ieri erano stati 2.814) con un tasso di positività del 40,6% (dal 40,5%) sui 4.881 tamponi diagnostici testati (6.947). L'incidenza si abbassa ancora e oggi si attesta a 962,76 casi settimanali ogni 100mila abitanti (991,67).

Incidenza sotto quota mille, scendono anche i ricoveri. Nel saldo negativo dei pazienti Covid (-14) pesano però i 9 decessi in un giorno

I positivi per provincia e classe di età

Numeri in discesa in tutte le province delle Marche, ma anche oggi il capoluogo Ancona a far registrare totali marcatamente più alti con 610 casi, seguono Pesaro Urbino (370), Ascoli Piceno (353), Macerata (320) e Fermo (252); sono 91 i contagiati provenienti da fuori regione.

Più della metà dei casi giornalieri continunano a concentrarsi nelle due fasce d'età intermedie, con 538 casi tra i 25-44enni e 472 tra i 45-59enni. Tra i più giovani è ancora quella dei bambini delle scuole elementari (6-10 anni) la più colpita con 134 positivi, mentre in quelle più avanzate vanno segnalti i 235 contagi tra i 60-69enni.

IL TREND DEI CONTAGI

